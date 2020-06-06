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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Messi görse kıskanır

Messi görse kıskanır

olarak bilinen Abdülkadir Ömür topla yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. 20 yaşındaki futbolcu, fondaki müzik eşliğinde topla birlikte dans etti.

Türk Messi olarak bilinen Abdülkadir Ömür topla yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. 20 yaşındaki futbolcu, fondaki müzik eşliğinde topla birlikte dans etti. Havada başladığı gösterisine yerde devam etti, ardından yeniden ayağa kalktı. Kolbastı oynadı. Finali meşin yuvarlağı ensesine alarak yaptı. Tüm bu anlarda topu hiç yere düşürmedi.
  1. 6.6.2020
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