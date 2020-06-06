Guilherme'den rakiplere gözdağı! "Engelleri teker teker aşacağız"

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Guilherme, koronavirüs sebebiyle futbola ara verilen günlerde hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Brezilyalı yıldız "Herkes gibi bizim için de zor bir süreçti. Önce evde çalıştık. Sonra tesislere geldik, birbirimizden uzak şekilde idman yaptık. En sonunda geçmiş günlerdeki gibi normal antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Ancak hepsinde çok ciddi ve hırslıydık. Çünkü son viraja yaklaştık" diye konuştu.

"ENGELLERİ TEKER TEKER AŞACAĞIZ"

Guilherme, bordo-mavili ekibin çifte kupaya çok yakın olduğunu belirterek konsantrasyonlarını yüksek tuttuklarını kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu "Engelleri teker teker aşarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bunun için sadece futbolcular, teknik heyet veya yöneticiler değil, tüm şehir hazır durumda. Hedefimiz iki kupa" dedi.