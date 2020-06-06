Guilherme'den rakiplere gözdağı! "Engelleri teker teker aşacağız"
Trabzonspor'a devre arasında transfer olan Guilherme, sezonun geri kalan kısmı için iddialı konuştu. Brezilyalı yıldız, “Ligde artık son viraja giriyoruz. Herkes çok çalıştı. Karşılığını alma zamanımız geldi. Engelleri teker teker aşarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz iki kupa” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Guilherme, koronavirüs sebebiyle futbola ara verilen günlerde hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Brezilyalı yıldız "Herkes gibi bizim için de zor bir süreçti. Önce evde çalıştık. Sonra tesislere geldik, birbirimizden uzak şekilde idman yaptık. En sonunda geçmiş günlerdeki gibi normal antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Ancak hepsinde çok ciddi ve hırslıydık. Çünkü son viraja yaklaştık" diye konuştu.
"ENGELLERİ TEKER TEKER AŞACAĞIZ"
Guilherme, bordo-mavili ekibin çifte kupaya çok yakın olduğunu belirterek konsantrasyonlarını yüksek tuttuklarını kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu "Engelleri teker teker aşarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bunun için sadece futbolcular, teknik heyet veya yöneticiler değil, tüm şehir hazır durumda. Hedefimiz iki kupa" dedi.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Guilherme'den rakiplere gözdağı! "Engelleri teker teker aşacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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