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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Kaptan rahatladı

Kaptan rahatladı

Sözleşme görüşmeleri devam ederken kendisine ve ailesine gelen olumsuz mesajlardan rahatsız olan , başkan ile birlikte katıldığı basın toplantısı sonrasında rahatladı.

Sözleşme görüşmeleri devam ederken kendisine ve ailesine gelen olumsuz mesajlardan rahatsız olan , başkan ile birlikte bir basın toplantısına çıkmıştı. Burada kulübün tam desteğini arkasına alan bordo-mavili ekibin kaptanı idmanlarda çok daha hazır bir görüntü çizmeye başladı.
  1. 6.6.2020
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