UEFA’dan 1 yıl men

Karadeniz temsilcisi dün UEFA'nın açıkladığı şok kararla sarsıldı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Trabzonspor'un 2016'da yaptığı finansal fair-play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getiremediği belirtildi. Bu sebeple de 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinde men edileceği kaydedildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, hukuk birimiyle irtibata geçtikten sonra konuştu. Ağaoğlu "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, moralini bozmasın. UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Sorun aşılır" dedi

CAS'A BAŞVURACAK

Trabzonspor yönetimi, CAS'a itiraz edeceklerini açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA, verdiği Avrupa'dan men kararıyla daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

MİNİ YORUM: KARAR ÇOK MANİDAR

Trabzonspor altyapıya önem verip Avrupa futboluna oyuncu yetiştiriyor. Mali anlamda devrim niteliğinde adımlar atan, 23 milyon TL kâr açıklayan ve herkese örnek kulüp olarak gösterilen Karadeniz devine bu ceza veriliyorsa vah diğer takımlarımızın haline. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kaptan Sosa ile gövde gösterisinin hemen ardından bu kararın açıklanmasını manidar bulunuyorum. Lider olan, bitime 8 hafta kala kenetlenen, şampiyonluğa koşan bir takımda moralleri bozdular. Ancak enseyi karartmaya gerek yok. Çünkü Trabzonspor güçlü bir camiadır ve gerekeni yapacaktır. UEFA'da görevli Levent Bıçakçı'nın da Trabzon'a yardım etmesi gerekir.

Zeki Uzundurukan