UEFA’dan 1 yıl men - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor UEFA’dan 1 yıl men

’dan 1 yıl men

UEFA’dan 1 yıl men

Bordo-mavililere 2016’da Finansal Fair-Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza geldi. Ağaoğlu “Merak etmeyin sorun aşılır” dedi

temsilcisi dün 'nın açıkladığı şok kararla sarsıldı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada 'un 2016'da yaptığı finansal fair-play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getiremediği belirtildi. Bu sebeple de 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinde men edileceği kaydedildi. Başkan , hukuk birimiyle irtibata geçtikten sonra konuştu. Ağaoğlu "'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, moralini bozmasın. UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Sorun aşılır" dedi

CAS'A BAŞVURACAK

Trabzonspor yönetimi, CAS'a itiraz edeceklerini açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "UEFA, verdiği Avrupa'dan men kararıyla daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

MİNİ YORUM: KARAR ÇOK MANİDAR

Trabzonspor altyapıya önem verip Avrupa futboluna oyuncu yetiştiriyor. Mali anlamda devrim niteliğinde adımlar atan, 23 milyon TL kâr açıklayan ve herkese örnek kulüp olarak gösterilen Karadeniz devine bu ceza veriliyorsa vah diğer takımlarımızın haline. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kaptan Sosa ile gövde gösterisinin hemen ardından bu kararın açıklanmasını manidar bulunuyorum. Lider olan, bitime 8 hafta kala kenetlenen, şampiyonluğa koşan bir takımda moralleri bozdular. Ancak enseyi karartmaya gerek yok. Çünkü Trabzonspor güçlü bir camiadır ve gerekeni yapacaktır. UEFA'da görevli Levent Bıçakçı'nın da Trabzon'a yardım etmesi gerekir.

Zeki Uzundurukan

  1. 4.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA’dan 1 yıl men haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA