Trabzon BŞB Başkanı Murat Zorluoğlu Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Başkan Zorluoğlu'ndan Ağaoğlu'na moral ziyareti

Trabzon BŞB Başkanı 'nu ziyaret etti

Trabzon BŞB Başkanı Murat Zorluoğlu Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı , Kulübü Başkanı 'nu ziyaret etti. Zorluoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, " tarafından verilen karar moralimizi bozmamalı. Başkanımız ve yönetiminin gerekli tüm girişimleri yaparak sorunu çözeceklerine gönülden inanıyoruz." dedi.

'nın bordo-mavili takımın Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararının ardından, 'ne giden Zorluoğlu, Kulüp Başkanı Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile kararı değerlendirdi.

Zorluoğlu, 'un ortak sevdaları olduğunu vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Yakaladığımız başarı ile lider durumdayken corona virüsü süreci nedeniyle verdiğimiz aranın ardından inşallah amacımıza ulaşacağız ve çalışmalarımızı şampiyonlukla taçlandıracağız. UEFA tarafından verilen karar moralimizi bozmamalı. Başkanımız ve yönetiminin gerekli tüm girişimleri yaparak sorunu çözeceklerine gönülden inanıyoruz."

Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda tüm güçleri ile Trabzonspor'un yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

  1. 04.06.2020
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