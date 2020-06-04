Trabzon BŞB Başkanı Murat Zorluoğlu Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti. Zorluoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "UEFA tarafından verilen karar moralimizi bozmamalı. Başkanımız ve yönetiminin gerekli tüm girişimleri yaparak sorunu çözeceklerine gönülden inanıyoruz." dedi.
UEFA'nın bordo-mavili takımın Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararının ardından, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden Zorluoğlu, Kulüp Başkanı Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile kararı değerlendirdi.
Zorluoğlu, Trabzonspor'un ortak sevdaları olduğunu vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:
"Yakaladığımız başarı ile lider durumdayken corona virüsü süreci nedeniyle verdiğimiz aranın ardından inşallah amacımıza ulaşacağız ve çalışmalarımızı şampiyonlukla taçlandıracağız. UEFA tarafından verilen karar moralimizi bozmamalı. Başkanımız ve yönetiminin gerekli tüm girişimleri yaparak sorunu çözeceklerine gönülden inanıyoruz."
Başkan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda tüm güçleri ile Trabzonspor'un yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
- 04.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzon BŞB Başkanı Murat Zorluoğlu Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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