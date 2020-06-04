Kaan’a ziyaret

Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu, genç-yaşlı tüm takımla yakından ilgileniyor. Bordo-mavili kulübün başkanı dün de omzundan ameliyat olan Kaan Moradaoğlu'nu ziyaret etti. 17 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu "Kaan hem okulunda hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce atlatacak ve daha da güçlenerek aramıza katılacak" dedi.