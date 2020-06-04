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04 Haziran 2020, Perşembe
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’a ziyaret

Kaan’a ziyaret

'da başkan , genç-yaşlı tüm takımla yakından ilgileniyor.

'da başkan , genç-yaşlı tüm takımla yakından ilgileniyor. Bordo-mavili kulübün başkanı dün de omzundan ameliyat olan Moradaoğlu'nu ziyaret etti. 17 yaşındaki futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu "Kaan hem okulunda hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce atlatacak ve daha da güçlenerek aramıza katılacak" dedi.

  1. 4.6.2020
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