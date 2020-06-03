Kupaları alacağız
Trabzonspor’da teknik direktör Çimşir kalan 8 hafta ve kupa maçları öncesi takıma motivasyon konuşmaları yapıyor. Genç hoca "Bugüne kadar yaptıklarımızla hak ettiğimiz yerdeyiz. Bundan sonrasında hak ettiğimiz kupaları alacağız" dedi.
Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de lider, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişken koronavirüs sebebiyle futbola ara verilmişti. Herkesin önceliği virüsten korunma olurken yeni normale geçiş sürecinde en büyük iş yönetime ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'e düşüyor. 41 yaşındaki genç hoca da öğrencileriyle ağabey-kardeş gibi kurduğu yakın ilişkiyi kullanarak onları lig ve kupaya motive ediyor. Başarılı çalıştırıcı çok yakın oldukları iki hedefe de ulaşacaklarından emin.
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Bordo-mavili kulübün teknik direktörü Hüseyin Çimşir ligde kalan 8 hafta ve Türkiye Kupası rövanşı öncesi takımla görüşmelerini sürdürüyor. Motivasyon konuşmaları yapan genç çalıştırıcı şunları söyledi: "Geride kalan haftalarda çok iyiydiniz. Ligde ve kupada hak ettiğimiz yerdeyiz. Birinde lideriz, diğerinde kupa yarı finalinin ilk maçını kazandık. Bu şehir, bu kulüp ve sizler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Şimdi iki kupayı birden kazanma vakti. Bu kolay olmayacak ancak her zamanki gibi birlikte başaracağız"
HIRSINIZDAN MEMNUNUM
Hüseyin Çimşir, öğrencilerinin koronavirüs sonrası gösterdiği idman performansını övdü. Genç hoca "Hepinizin arzusu ve hırsından dolayı çok memnunum. Çok daha iyi olabilir miyiz? Evet olabiliriz. Bunun için de önümüzde yeterince süre var. Bu formayı giymek için gösterdiğiniz rekabet çok değerli" diye konuştu.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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