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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Biz hazırız

Biz hazırız

'un genç sağ beki 'dan mesaj var.

'un genç sağ beki 'dan mesaj var. 20 yaşındaki futbolcu "Koronavirüs sebebiyle lige verilen dönemde çok iyi çalıştık. Lige hazırız. Hem 'i hem de kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.

  1. 3.6.2020
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