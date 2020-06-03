Abdulkadir Parmak: Destekleri bizimle
Abdulkadir Parmak kalan maçlarda taraftarın dualarını ve desteklerini hissedeceklerini söyledi. “Onlara iki kupa birden hediye edeceğiz” dedi.
Fırtına'nın orta sahasında ele avuca sığmaz yıldızı Abdulkadir Parmak kalan haftalar öncesi konuştu. 25 yaşındaki futbolcu "Taraftarımız bizim için itici güçtü. Onların yokluğunu tabii ki hissedeceğiz. Ancak gerek sosyal medyada gerekse bizi gördükleri yerlerde desteklerini görmek güzel. Sahada oynarken onlar evlerinden bizi dualarıyla destekleyecekler. Biz de onlara çifte kupa hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Abdulkadir Parmak, evde kaldıkları günlerde çalışmalarını hiç aksatmadıklarını, bunun sonuçlarını da yeniden sahaya indiklerinde gördüklerini belirtti. Başarılı oyuncu "Ben bu takıma inanıyorum. Çok güzel bir aile olduk. Kalan 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarımız da bu mutluluğu hak ediyor" diye konuştu.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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