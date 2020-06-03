5 ayın en çok kazandıranı

Spor şirketlerinin bu yıl Ocak- Mayıs dönemindeki performanslarına bakıldığında Trabzonspor ezeli rakiplerini solladı. Bordo- mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 165.6 kazandırdı. Bu oran Galatasaray'da yüzde 64, Beşiktaş'ta yüzde 0.4'te kaldı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 18.2 değer kaybetti.