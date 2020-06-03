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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor 5 ayın en çok kazandıranı

5 ayın en çok kazandıranı

5 ayın en çok kazandıranı

Spor şirketlerinin bu yıl dönemindeki performanslarına bakıldığında solladı.

Spor şirketlerinin bu yıl dönemindeki performanslarına bakıldığında solladı. Bordo- mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 165.6 kazandırdı. Bu oran 'da yüzde 64, 'ta yüzde 0.4'te kaldı. hisseleri ise yüzde 18.2 değer kaybetti.

  1. 3.6.2020
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