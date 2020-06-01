Top hırsızı
Süper Lig'de bu sezon en çok top çalan orta saha oyuncuları belli oldu. Opta'nın verilerine göre Jose Sosa ilk sırada yer alıyor.
Süper Lig'de bu sezon en çok top çalan orta saha oyuncuları belli oldu. Opta'nın verilerine göre Jose Sosa ilk sırada yer alıyor. Tangocu forma giydiği 24 maçta rakiplerinden tam 74 top çaldı. Sosa'yı Sivas'tan Hakan Arslan (64) ve Fenerbahçe'den Luiz Gustavo (53) takip ediyor.
SIRA SENDE KAPTAN!
Kaptan Jose Sosa, sözleşmesini uzatan Joao Pereira'yı tebrik etti. Sosyal medya hesabından, "Kardeşim senin için çok mutluyum" yazan Sosa'ya Pereira, "Teşekkürler. Şimdi de senin imzalamanı bekliyorum" yanıtını verdi. Başkan Ağaoğlu, Sosa ile mali konularda sıkıntı olmadığını, kafasındaki 2-3 konuyu çözmesini beklediklerini açıklamıştı.
- 1.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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