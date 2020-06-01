Şehitler unutulmadı

Bordo-mavili yönetim, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Resmi siteden önceki gece, "Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimiz ile Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.