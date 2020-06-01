Şehitler unutulmadı
Bordo-mavili yönetim, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Bordo-mavili yönetim, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Resmi siteden önceki gece, "Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polisimiz ile Hakkari'de hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
- 1.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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