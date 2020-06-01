Rahmi'nin Trabzon heyecanı
Balıkesirspor’dan alınan 20 yaşındaki golcü, “Büyük bir camiaya geldim. Formayı giymek için sabırsızım” dedi.
Balıkesirspor'dan transfer edilen Rahmi Anıl Başaran'ı heyecan bastı... Genç golcü, Trabzonspor formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım uzun yıllar bu kulübe hizmet ederim. İnşallah geldikten sonra hem Trabzonspor hem A Milli Takım formasını birlikte terletmek istiyorum" dedi. 4 yıllık sözleşme imzalanan Rahmi Anıl, sezonu Balıkesirspor'da tamamlayıp Trabzonspor'a katılacak. Başaran kalan haftalarda performansını en iyi seviyeye çıkartıp, bordomavili ekibe tam hazır olarak gelmeye çalışacağını kaydetti.
- 1.6.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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