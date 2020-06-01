Rahmi'nin Trabzon heyecanı

Balıkesirspor'dan transfer edilen Rahmi Anıl Başaran'ı heyecan bastı... Genç golcü, Trabzonspor formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım uzun yıllar bu kulübe hizmet ederim. İnşallah geldikten sonra hem Trabzonspor hem A Milli Takım formasını birlikte terletmek istiyorum" dedi. 4 yıllık sözleşme imzalanan Rahmi Anıl, sezonu Balıkesirspor'da tamamlayıp Trabzonspor'a katılacak. Başaran kalan haftalarda performansını en iyi seviyeye çıkartıp, bordomavili ekibe tam hazır olarak gelmeye çalışacağını kaydetti.