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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Rahmi'nin Trabzon heyecanı

Rahmi'nin Trabzon heyecanı

’dan alınan 20 yaşındaki golcü, “Büyük bir camiaya geldim. Formayı giymek için sabırsızım” dedi.

'dan transfer edilen Başaran'ı heyecan bastı... Genç golcü, formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım uzun yıllar bu kulübe hizmet ederim. İnşallah geldikten sonra hem Trabzonspor hem A formasını birlikte terletmek istiyorum" dedi. 4 yıllık sözleşme imzalanan Rahmi Anıl, sezonu Balıkesirspor'da tamamlayıp Trabzonspor'a katılacak. Başaran kalan haftalarda performansını en iyi seviyeye çıkartıp, bordomavili ekibe tam hazır olarak gelmeye çalışacağını kaydetti.

  1. 1.6.2020
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