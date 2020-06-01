İzin sona erdi

Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi günü yaptığı çift kale maç sonrası dünü dinlenerek geçiren bordo-mavililer artık taktik çalışmalara ağırlık verecek. Sörloth'un da takımla idmanlara başlaması bekleniyor.