Gözler Novak’ta

İç transferde görüşmelerin sürdüğü Filip Novak'la da imza aşamasına gelindi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Çekyalı futbolcuyu ikna ettiği belirtiliyor. Mevcut sözleşmede 860 bin euro yıllık ücret kazanan Novak'a yeni kontratta bonuslarla birlikte 1 milyon 500 bin euro ödeneceği öğrenildi. Her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini ifade eden Novak'ın önümüzdeki günlerde imza masasına oturması bekleniyor. Hücuma katkısı ile bir sol bekten fazlası olan 29 yaşındaki Filip, bu sezon 32 karşılaşmada 5 gol+1 asistlik bir performans sergiledi.