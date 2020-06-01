Gözler Novak’ta
Başkan Ağaoğlu, Çekyalı sol beki ikna etti. Novak’ın birkaç gün içinde sözleşmesini uzatması bekleniyor
İç transferde görüşmelerin sürdüğü Filip Novak'la da imza aşamasına gelindi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Çekyalı futbolcuyu ikna ettiği belirtiliyor. Mevcut sözleşmede 860 bin euro yıllık ücret kazanan Novak'a yeni kontratta bonuslarla birlikte 1 milyon 500 bin euro ödeneceği öğrenildi. Her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini ifade eden Novak'ın önümüzdeki günlerde imza masasına oturması bekleniyor. Hücuma katkısı ile bir sol bekten fazlası olan 29 yaşındaki Filip, bu sezon 32 karşılaşmada 5 gol+1 asistlik bir performans sergiledi.
- 1.6.2020
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçeli yıldız ile yollar ayrılacak"
- Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş Gökhan Gönül ile...."
- "Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük sıkıntılar yaşayacak"
- Belhanda Galatasaray yönetimine şart koştu! Canlı yayında açıklandı
- Galatasaray'ın transfer hedefine Rıza Çalımbay engeli
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gözler Novak’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.