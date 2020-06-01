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01 Haziran 2020, Pazartesi
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’i kupaya koyacağım

Gabriel’i kupaya koyacağım

Takımda kalan Pereira’nın eşi : “Kocamla gurur duyuyorum. şu şampiyonluğu alalım da oğlum ’i kupaya koyayım.”

Kontratını 1 yıl uzatan Joao Pereira'nın eşi , kocasıyla gurur duyduğunu açıkladı. Twitter adresinden açıklama yapan Esmail, "36 yaşında sözleşmesini yenilemek sadece sıkı çalışmanın karşılığını verdiğini gösteriyor. Profesyonellik, azim, onur ve cesaret çocuğuma örnek. Kaybetmeyi asla kabul etmiyor" dedi. "Bize bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür ederiz" diye devam eden Natacha, takımın maskotlarından oğlu 'i de işaret ederek, ", Gabriel'in 1 yıl daha büyüdüğünü göreceksin. şu kupayı alalım da Gabriel'i kupaya koyayım" ifadesini kullandı.

  1. 1.6.2020
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