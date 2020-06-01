Gabriel’i kupaya koyacağım

Kontratını 1 yıl uzatan Joao Pereira'nın eşi Natacha Esmail, kocasıyla gurur duyduğunu açıkladı. Twitter adresinden açıklama yapan Esmail, "36 yaşında sözleşmesini yenilemek sadece sıkı çalışmanın karşılığını verdiğini gösteriyor. Profesyonellik, azim, onur ve cesaret çocuğuma örnek. Kaybetmeyi asla kabul etmiyor" dedi. "Bize bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür ederiz" diye devam eden Natacha, takımın maskotlarından oğlu Gabriel'i de işaret ederek, "Trabzon, Gabriel'in 1 yıl daha büyüdüğünü göreceksin. Şimdi şu kupayı alalım da Gabriel'i kupaya koyayım" ifadesini kullandı.