Gabriel’i kupaya koyacağım
Takımda kalan Pereira’nın eşi Natacha: “Kocamla gurur duyuyorum. Şimdi şu şampiyonluğu alalım da oğlum Gabriel’i kupaya koyayım.”
Kontratını 1 yıl uzatan Joao Pereira'nın eşi Natacha Esmail, kocasıyla gurur duyduğunu açıkladı. Twitter adresinden açıklama yapan Esmail, "36 yaşında sözleşmesini yenilemek sadece sıkı çalışmanın karşılığını verdiğini gösteriyor. Profesyonellik, azim, onur ve cesaret çocuğuma örnek. Kaybetmeyi asla kabul etmiyor" dedi. "Bize bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür ederiz" diye devam eden Natacha, takımın maskotlarından oğlu Gabriel'i de işaret ederek, "Trabzon, Gabriel'in 1 yıl daha büyüdüğünü göreceksin. Şimdi şu kupayı alalım da Gabriel'i kupaya koyayım" ifadesini kullandı.
- 1.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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