8. şampiyonluk vurgusu sürüyor

8. Şampiyonluk için başlatılan paylaşımlar devam ediyor. Kulübün sosyal medya hesabından her gün bir mesaj paylaşan bordo-mavililer dün tribündeki bayan taraftarları öne çıkardı. "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz #Yan-Yana #Trabzonspor" ifadesi kullanıldı.