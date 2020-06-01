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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor 8. şampiyonluk vurgusu sürüyor

8. şampiyonluk vurgusu sürüyor

8. şampiyonluk vurgusu sürüyor

8. Şampiyonluk için başlatılan paylaşımlar devam ediyor.

8. Şampiyonluk için başlatılan paylaşımlar devam ediyor. Kulübün sosyal medya hesabından her gün bir mesaj paylaşan bordo-mavililer dün tribündeki bayan taraftarları öne çıkardı. "Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz #Yan-Yana #" ifadesi kullanıldı.

  1. 1.6.2020
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