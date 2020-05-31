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31 Mayıs 2020, Pazar
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’dan marşı

Kızılay’dan Trabzon marşı

Türk ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırırken marşı çaldı.

Türk ekipleri, ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırırken marşı çaldı. Büyük ilgi gördü. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, videoyu sosyal medyada, "Bize her yer " sözü ile paylaştı.

  1. 31.5.2020
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