Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Erce'den iddialı sözler! "Tek kupa kesmez" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Fırtına'nın yıldızlarından iddialı sözler! "Tek kupa kesmez"

Abdulkadir Parmak ve Erce'den iddialı sözler! "Tek kupa kesmez"

Abdulkadir Parmak ve Erce'den iddialı sözler! "Tek kupa kesmez"

'un genç yıldızları Abdulkadir Parmak ve , takımda herkesin iyi çalıştığını ve inançlı olduğunu belirtti; hedeflerinin çifte şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Abdulkadir Parmak ve önceki akşam takımın sosyal medya hesabından yapılan canlı yayında bir araya geldi. Bordo-mavili ikili kupa ve zirve yarışı için camiaya umut aşıladı. Uğurcan'ın yedeği Erce, 12 Haziran'da tekrar başlayacak olan için '3. Devre' denilmesi hakkında, "Doğru, 3. devre oldu. Bu futbol tarihinde ilk olabilir" derken, "Bizim için işler çok iyi gidiyordu. Kupanın bir ucundan tutmuştuk. Bu iş işleri değiştirebilir" diye konuştu

SEYİRCİSİZ MAÇLAR KISIR GEÇECEK

Seyircisiz oynamanın zor olacağını vurgulayan genç kaleci, "Taraftar bir motivasyon kaynağıdır. Ben maçların kısır geçeceğini, düşünüyorum. Daha çok gol atan kazanacaktır" yorumunda bulunurken, "Takımdaki herkes çok inançlı. Kimseyi tek kupa tatmin etmeycek. Herkesin gözünde bunu görüyorum. Elimizden geleni yapacağız. İstek önemli. Yabancı oyuncular gurbetteler. Onlar daha çekingen yaklaşabilirlerdi ama onların isteği beni çok umutlandırıyor" dedi.

DUALARI BİZİMLE

Taraftarın stada gelemeyecek olmasının eksiklik olacağını kaydeden Parmak, "Taraftar çok büyük itici güç. Statta olmamaları iyi değil. Sahada oynarken bizi evlerinde duaları ile destekleyeceklerini düşünüyorum. İnşallah şampiyon oluruz da bu süreçte onlar da mutlu olurlar" ifadelerini kullandı.

İLK 2 HAFTA ÖNEMLİ

Abdulkadir Parmak ise iki kulvarda da ellerinden geleni yapıp ipi göğüslemek istediklerini söyledi. "Çok iyi hazırlandık. Lider kapattık. Çok iyi gidiyoruz inşallah böyle devam ediyor" ifadelerini kullanan bordo-mavili oyuncu, "Arkadaşlarımızda ve teknik heyette bunu görüyorum. İlk iki hafta form tutmakta zorlanabiliriz. Ama form tutunca alışırız" diye konuştu. Parmak, "Bir hafta önce kendi aramızda maç yaptık. İlk 20-30 dakika iyi oynadık ama düştük. İçimizdeki inançla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. İki kulvarda da elimizde geleni yapıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

  1. 31.5.2020
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