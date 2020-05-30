Yine başaramadık! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Yine başaramadık!

Yine başaramadık!

Yine başaramadık!

'dan 'a transfer olan ve belgeleri tamamlayamadığı için oynatılamayan , 'de çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayında 18'ine giren genç isim 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının 18'e indirilmesine rağmen yine evinde kaldı.

'dan 'a transfer olan ve belgeleri tamamlayamadığı için oynatılamayan , 'de çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayında 18'ine giren genç isim 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının 18'e indirilmesiyle yine evinde kaldı. Sosyal medya hesabından alınan son kararları paylaşan Kavrazlı, "Yine başaramadık abi" notunu düştü. Kavrazlı'nın bu sözleri herkesi gülümsetti.
  1. 30.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine başaramadık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA