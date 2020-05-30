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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Salgında 5 !

Salgında 5 transfer!

'da sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Ekuban, corona arasında form tuttu. Ndiaye ile Sörloth iyileşti, Nwakaeme de dinlendi.

COVID-19 arası 'un sakat ve sakatlıktan yeni çıkan oyuncuları için ilaç gibi geldi. Bordo- mavili ekipte ameliyat olan Badou Ndiaye ile yine ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle bir süre oynamayacak olan Alexander Sörloth lige verilen arada tamamen iyileşti. Ndiaye çalışmalara başladı. Sörloth da 1-2 güne takıma katılacak. Aradan önce yorgunluk belirtileri göstermeye başlayan Nwakaeme de bu sürede dinlenme fırsatı buldu. En önemli kazanımlar ise Abdülkadir Ömür ve Ekuban oldu. Sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyen iki oyuncu da arada eksiklerini giderip, takımla aynı seviyeye geldi. 5 oyuncuya adeta yeni gözüyle bakılıyor.
  1. 30.5.2020
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