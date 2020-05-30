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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Özdemir’e geçmiş olsun

Özdemir’e geçmiş olsun

, operasyon geçiren Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

, operasyon geçiren Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda, "Sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat olan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.
  1. 30.5.2020
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