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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ne ne , en iyisi

Ne Alex ne Talisca, en iyisi Jose Sosa

Denizlispor'da forma giyen 'un eski oyuncusu , katıldığı canlı yayında özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, 'yı kriter olarak ve 'dan daha başarılı bulduğunu ifade etti.

Denizlispor'da forma giyen 'un eski oyuncusu , katıldığı canlı yayında özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, 'yı kriter olarak ve 'dan daha başarılı bulduğunu ifade etti. "Talisca mı, Alex de Souza mı?" sorusuna yanıt veren Şahan, "Jose Sosa... Sosa ile birlikte 4 sene oynadım. Başarı anlamında da bakarsan en iyisi Sosa. , , , 'de her şeyi kazanmış bir futbolcu. Alex'in önünde görüyorum" ifadelerini kullandı. Olcay ayrıca Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ile İrfan Can'ı Avrupa'da oynayabilecek futbolcular arasında gösterdi.

KALBİM TRABZON OLSUN İSTİYOR
Olcay Şahan şampiyonluk yarışında gönlünün bordo-mavili takımdan yana olduğunu dile getirdi. Şahan, "Şampiyonluk için şu an favorim yok ama Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Ancak şu an kimin avantajlı olduğunu söyleyemem. Taraftarın olmaması etkili olacaktır. Bu konuda da önde görünüyor." dedi.

  1. 30.5.2020
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