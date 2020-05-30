Denizlispor'da forma giyen Trabzonspor'un eski oyuncusu Olcay Şahan, katıldığı canlı yayında özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Jose Sosa'yı kriter olarak Alex ve Talisca'dan daha başarılı bulduğunu ifade etti.
Denizlispor'da forma giyen Trabzonspor'un eski oyuncusu Olcay Şahan, katıldığı canlı yayında özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Jose Sosa'yı kriter olarak Alex ve Talisca'dan daha başarılı bulduğunu ifade etti. "Talisca mı, Alex de Souza mı?" sorusuna yanıt veren Şahan, "Jose Sosa... Sosa ile birlikte 4 sene oynadım. Başarı anlamında da bakarsan en iyisi Sosa. İtalya, İspanya, Almanya, Türkiye'de her şeyi kazanmış bir futbolcu. Alex'in önünde görüyorum" ifadelerini kullandı. Olcay ayrıca Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır ile İrfan Can'ı Avrupa'da oynayabilecek futbolcular arasında gösterdi.
KALBİM TRABZON OLSUN İSTİYOR
Olcay Şahan şampiyonluk yarışında gönlünün bordo-mavili takımdan yana olduğunu dile getirdi. Şahan, "Şampiyonluk için şu an favorim yok ama Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Ancak şu an kimin avantajlı olduğunu söyleyemem. Taraftarın olmaması etkili olacaktır. Bu konuda da Başakşehir önde görünüyor." dedi.
- 30.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ne Alex ne Talisca, en iyisi Jose Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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