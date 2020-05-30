Masharipov şok etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Masharipov şok etti

Masharipov şok etti

Masharipov şok etti

Transferde gündeme gelen isimlerden biri de Şota'nın çalıştırdığı Özbek takımı 'da forma giyen 'du. Ancak bordo-mavili yöneticiler, 6 milyon euroluk bonservis bedeli talep edilince transferden vazgeçti.

Transferde gündeme gelen isimlerden biri de Şota'nın çalıştırdığı Özbek takımı 'da forma giyen 'du. Ancak bordo-mavili yöneticiler, durumunu sordukları sol kanat için Pakhtakor kapıyı 6 milyon euro'dan açınca bu transferi rafa kaldırdı.
  1. 30.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Masharipov şok etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA