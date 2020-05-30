Çift mesaiye devam - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Çift mesaiye devam

Çift mesaiye devam

Çift mesaiye devam

için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren lider , dün de çift idman yaptı. Antrenmanlarda oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.

Bordo-mavililer dün de çift idman yaptı. Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde sabah yapılan çalışmada futbolcular sprint ve dayanıklılık oyunları oynadı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti. Akşam gerçekleştirilen taktik antrenmanla gün noktalandı.
  1. 30.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çift mesaiye devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA