Şampiyonluk aşkına

Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzon'da futbolcular sezonun geri kalan bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Son 8 haftada takıma girmek ve şampiyonlukta pay sahibi olmak isteyen oyuncular bu sayede gelecek sezon da kadroda kalmayı umuyor. 5 Mayıs'ta tesislerde toplanarak tekrar idmanlara başlayan bordo- mavililerde sağ bekte Serkan Asan ve Kamil Ahmet, Perreira'yı zorlarken, stoperde iki forma için Hüseyin, Hosseini, Messias, Da Costa ve Campi çarpışıyor. Orta sahada kaptan Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Doğan, Guilherme, N'diaye ve Bilal yarışıyor. Hücum hattında ise Nwakaeme ve Ekuban rekabeti var. Sörloth da birkaç gün içinde bu ikiliye katılacak. Oyuncuların istek ve hırsı teknik direktör Hüseyin Çimşir'i de memnun ediyor.