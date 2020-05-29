Şampiyonluk aşkına
Fırtına’da idmanlar kıran kırana geçiyor. Forma rekabetinin zirve yapması, Çimşir’in de yüzünü güldürüyor.
Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzon'da futbolcular sezonun geri kalan bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.
Son 8 haftada takıma girmek ve şampiyonlukta pay sahibi olmak isteyen oyuncular bu sayede gelecek sezon da kadroda kalmayı umuyor. 5 Mayıs'ta tesislerde toplanarak tekrar idmanlara başlayan bordo- mavililerde sağ bekte Serkan Asan ve Kamil Ahmet, Perreira'yı zorlarken, stoperde iki forma için Hüseyin, Hosseini, Messias, Da Costa ve Campi çarpışıyor. Orta sahada kaptan Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Doğan, Guilherme, N'diaye ve Bilal yarışıyor. Hücum hattında ise Nwakaeme ve Ekuban rekabeti var. Sörloth da birkaç gün içinde bu ikiliye katılacak. Oyuncuların istek ve hırsı teknik direktör Hüseyin Çimşir'i de memnun ediyor.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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