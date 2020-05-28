Trabzonspor transferde hızlı! Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Transferde genç futbolculara büyük önem veren Trabzonspor gelecek sezon hazırlıklarına hızlı giriş yaptı. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ın ardından Aly Malle'yi de kadrosuna kattı. Trabzonsporlu taraftarlar Aly Malle hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Trabzonspor transfere bomba gibi bir giriş yaptı. Trabzonspor, Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna kattı. Taraftarlar Aly Malle hakkında araştırma yapıyor ve özelliklerini merak ediyor. İşte Aly Malle hakkında detaylar...
ALY MALLE KİMDİR?
Aly Malle 3 Nisan 1998 yılında Mali'de dünyaya geldi. Futbola Black Stars'ın altyapısında başladı. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan genç oyuncu, 2016 yılında Premier Lig ekiplerinden Watford'a 800 bin Euro karşılığında transfer oldu. Aly Malle, Watford kulübünden İspanyol ekibi Recreativo Granada'ya kiralandı. Aly Malle, Granada'da toplam 29 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Malle, ardından Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu.
SEZON BAŞINDA BALIKESİRSPOR'A GELDİ
İtalyan ekibi Malle'yi İspanya 2. Lig ekiplerinden Lorca'ya kiraladı. Burada 12 maça çıktı. Genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı. Ardından Grasshoppers'a kiralandı. Malle, İsviçre'de sadece 6 maça çıkabildi. Sezon başında da Balıkesirspor'a transfer oldu.
DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI
Balıkesirspor'da 21 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans ile Trabzonspor'un radarına girdi.
ALY MALLE'NİN YAŞI VE BOYU KAÇ?
21 yaşındaki Aly Malle, 1.76 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 14:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor transferde hızlı! Aly Malle kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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