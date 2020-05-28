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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Trabzon öne geçti

Trabzon öne geçti

, “Kulüpler küçülmeye gidiyorlar. , Ağaoğlu ile bunu önce başarıp öne geçti. Keşke yıl önce yapılsaydı. Farkı daha da açardı” dedi.

2. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon'un başkanı 'ndan 'a övgü geldi. Kovid- 19 salgını sonrası kulüplerin artık kendi yağıyla kavrulmak zorunda olduğunu hatırlatan Hekimoğlu, "Kulüplerimiz küçülmeye doğru gidiyor. Trabzonspor bunu başaran kulüplerden biri. Özellikle Ahmet Ağaoğlu başkanlığı döneminde Trabzonspor bunu layıkıyla yerine getiriyor. Bugün kulüpleri 50-60 milyon euro transfer bütçesi yaparken, Trabzonspor 15 milyon euro ile onların önüne geçmeyi başardı. Keşke bu yıl önce yapılabilseydi, Trabzonspor daha çok öne geçerdi" dedi. Hekimoğlu, 'de şehri Trabzonspor'un temsil ettiğini de belirterek, kendilerinin 1. lige yerleşip üreten bir kulüp olmak istediklerini kaydetti.

  1. 28.5.2020
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