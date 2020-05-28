Trabzon öne geçti
Celil Hekimoğlu, “Kulüpler küçülmeye gidiyorlar. Trabzonspor, Ağaoğlu ile bunu önce başarıp öne geçti. Keşke 3-5 yıl önce yapılsaydı. Farkı daha da açardı” dedi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon'un başkanı Celil Hekimoğlu'ndan Trabzonspor'a övgü geldi. Kovid- 19 salgını sonrası kulüplerin artık kendi yağıyla kavrulmak zorunda olduğunu hatırlatan Hekimoğlu, "Kulüplerimiz küçülmeye doğru gidiyor. Trabzonspor bunu başaran kulüplerden biri. Özellikle Ahmet Ağaoğlu başkanlığı döneminde Trabzonspor bunu layıkıyla yerine getiriyor. Bugün İstanbul kulüpleri 50-60 milyon euro transfer bütçesi yaparken, Trabzonspor 15 milyon euro ile onların önüne geçmeyi başardı. Keşke bu 3-5 yıl önce yapılabilseydi, Trabzonspor daha çok öne geçerdi" dedi. Hekimoğlu, Süper Lig'de şehri Trabzonspor'un temsil ettiğini de belirterek, kendilerinin 1. lige yerleşip üreten bir kulüp olmak istediklerini kaydetti.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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