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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Sylla takibe aldı

Sylla takibe aldı

’un sol beki ’dan bordo-mavili takımı takibe aldı.

Filip Novak ile henüz sözleşme imzalamayan 'da gündemdeki futbolculardan birinin forması giyen Issiaga Sylla olduğu öne sürülmüştü. Foot Mercato'daki iddiada 'ın da ilgisi olduğu yönünde bilgi verilmişti. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu 'dan Fırtına'yı takibe aldı. Bu hareket söylentilerini alevlendirirken, bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada "Come to Trabzon" hareketi başlattı. 2023'e kadar kontratı olan Sylla bu sezon 29 maçta 2 gole imza attı.

YATTARA ÖNERDİ

Sylla'yı Trabzonspor'a İbrahima 'nın önerdiği belirtiliyor. Gineli oyuncu, 51 kez oynadığı milli takımında da 2 gol attı. Sylla'da tek sorun sözleşmesinin devam etmesi. Toulouse'un şartları bu transferde belirleyici olacak

  1. 28.5.2020
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