Sylla takibe aldı
Toulouse’un sol beki Instagram’dan bordo-mavili takımı takibe aldı.
Filip Novak ile henüz sözleşme imzalamayan Trabzonspor'da gündemdeki futbolculardan birinin Toulouse forması giyen Issiaga Sylla olduğu öne sürülmüştü. Foot Mercato'daki iddiada Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu yönünde bilgi verilmişti. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Instagram'dan Fırtına'yı takibe aldı. Bu hareket transfer söylentilerini alevlendirirken, bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada "Come to Trabzon" hareketi başlattı. 2023'e kadar kontratı olan Sylla bu sezon 29 maçta 2 gole imza attı.
YATTARA ÖNERDİ
Sylla'yı Trabzonspor'a İbrahima Yattara'nın önerdiği belirtiliyor. Gineli oyuncu, 51 kez oynadığı milli takımında da 2 gol attı. Sylla'da tek sorun sözleşmesinin devam etmesi. Toulouse'un şartları bu transferde belirleyici olacak
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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