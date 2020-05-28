Sylla takibe aldı

Filip Novak ile henüz sözleşme imzalamayan Trabzonspor'da gündemdeki futbolculardan birinin Toulouse forması giyen Issiaga Sylla olduğu öne sürülmüştü. Foot Mercato'daki iddiada Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu yönünde bilgi verilmişti. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Instagram'dan Fırtına'yı takibe aldı. Bu hareket transfer söylentilerini alevlendirirken, bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada "Come to Trabzon" hareketi başlattı. 2023'e kadar kontratı olan Sylla bu sezon 29 maçta 2 gole imza attı.

YATTARA ÖNERDİ

Sylla'yı Trabzonspor'a İbrahima Yattara'nın önerdiği belirtiliyor. Gineli oyuncu, 51 kez oynadığı milli takımında da 2 gol attı. Sylla'da tek sorun sözleşmesinin devam etmesi. Toulouse'un şartları bu transferde belirleyici olacak