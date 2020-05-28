Son dakika: Trabzonspor Aly Malle transferi için prensip anlaşmasına vardı
Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Aly Malle transferi için Balıkesirspor'la prensip anlaşmasına vardı. TFF 1. Lig ekibinin Başkanı Kadir Dağlı transferi resmen duyurdu.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor üst üste hamleler yapmaya başladı. İlk olarak Balıkesirspor'un genç futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden bordo-mavili takım, bu transferin ardından Aly Malle için de prensip anlaşmasına vardı.
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.
Transferle ilgili konuşan Dağlı, ''Gelecek hafta Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, Aly Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var." açıklamasını yaptı.
ALY MALLE KİMDİR?
3 Nisan 1998 tarihinde ülkesi Mali'nin en büyük şehri Bamako'da dünyaya geldi. Futbola da Black Stars takımında başladı. Yeteneğini ilk fark eden takım Watford oldu. U-23 takımında forma giydikten sonra Recre Granada'ya kiralandı. Ardından da Udinese U-19'a geçiş yaptı. Lorca FC'de kiralık oynadıktan sonra A takımda oynadı. Buradan da önce Grasshoppers'a kiralandı.
Sezon başında Balıkesirspor'a geldi. 21 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Güçlü olan sol ayağıyla sağ kanat dahil olmak üzere sol kanat ve 10 numara mevkilerinde de oynayabiliyor. Santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor. Balıkesirspor'un Udinese'den oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmasından sonra Trabzonspor kırmızı beyazlılara bonservis ücreti ödeyecek.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 14:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor Aly Malle transferi için prensip anlaşmasına vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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