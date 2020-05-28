Kapı gün sayıyor
G.Saray’dan ayrılan Mustafa Kapı da Trabzon yolunda.
Transfere yine hızlı giren Trabzonspor'un Mustafa Kapı'yı da imza aşamasına getirdiği ileri sürüldü. Galatasaray'ın sözleşme uzatmaması nedeniyle kadro dışı bıraktığı genç futbolcunun yaz transfer sezonu açılır açılmaz bordo-mavili takıma imza atacağı belirtiliyor. Yönetim, Avrupa kulüplerinin de radarında olan Kapı'ya teklifte bulunmuştu. 2002 doğumlu Mustafa, 23 Aralık 2018'deki Sivasspor maçında Galatasaray tarihinde bir resmi karşılaşmada forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay 15 gün) unvanını almıştı. Orta sahada görev yapan Kapı futbol zekası ve tekniği ile dikkat çekiyor.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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