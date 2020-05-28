Kapı gün sayıyor

Transfere yine hızlı giren Trabzonspor'un Mustafa Kapı'yı da imza aşamasına getirdiği ileri sürüldü. Galatasaray'ın sözleşme uzatmaması nedeniyle kadro dışı bıraktığı genç futbolcunun yaz transfer sezonu açılır açılmaz bordo-mavili takıma imza atacağı belirtiliyor. Yönetim, Avrupa kulüplerinin de radarında olan Kapı'ya teklifte bulunmuştu. 2002 doğumlu Mustafa, 23 Aralık 2018'deki Sivasspor maçında Galatasaray tarihinde bir resmi karşılaşmada forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay 15 gün) unvanını almıştı. Orta sahada görev yapan Kapı futbol zekası ve tekniği ile dikkat çekiyor.