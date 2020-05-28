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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Kapı gün sayıyor

Kapı gün sayıyor

G.Saray’dan ayrılan da Trabzon yolunda.

Transfere yine hızlı giren 'un 'yı da imza aşamasına getirdiği ileri sürüldü. 'ın sözleşme uzatmaması nedeniyle kadro dışı bıraktığı genç futbolcunun yaz sezonu açılır açılmaz bordo-mavili takıma imza atacağı belirtiliyor. Yönetim, Avrupa kulüplerinin de radarında olan Kapı'ya teklifte bulunmuştu. 2002 doğumlu Mustafa, 23 Aralık 2018'deki maçında Galatasaray tarihinde bir resmi karşılaşmada forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay 15 gün) unvanını almıştı. Orta sahada görev yapan Kapı futbol zekası ve tekniği ile dikkat çekiyor.

  1. 28.5.2020
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