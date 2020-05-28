Anıl'ı da kaptı

Bordo-mavililer bir süredir transferi için uğraş verdiği Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağladı. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile önceki gün İstanbul'da bir araya gelerek el sıkışan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Anıl'ın Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Dağlı, Trabzonspor'dan 2 milyon lira bonservis bedeli ile bir sonraki satıştan yüzden 10 pay alacaklarını belirtti.

ALY MALLE'YE GÖZALTI

Rahmi Anıl'ın atacağı gole göre Balıkesir'e 1 milyon TL de bonus verilecek. Santrfor oynayan 2000 doğumlu Anıl, bu sezon 27 maçta 7 gol+1 asist üretti. Genç forvet, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım iki taraf için de iyi olur" dedi. Fırtına, Balıkesirspor'un Udinese'den kiraladığı Aly Malle ile de ilgileniyor.