Anıl'ı da kaptı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Anıl'ı da kaptı

Anıl'ı da kaptı

Anıl'ı da kaptı

20 yaşındaki forvet ile 4 yıllık kontrat yapıldı. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Anıl, “Artık gollerimi Trabzon için atacağım” dedi

Bordo-mavililer bir süredir transferi için uğraş verdiği Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağladı. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile önceki gün 'da bir araya gelerek el sıkışan Başkanı Kadir , Anıl'ın ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Dağlı, Trabzonspor'dan 2 milyon lira bonservis bedeli ile bir sonraki satıştan yüzden 10 pay alacaklarını belirtti.

ALY MALLE'YE GÖZALTI

Rahmi Anıl'ın atacağı gole göre Balıkesir'e 1 milyon TL de bonus verilecek. Santrfor oynayan 2000 doğumlu Anıl, bu sezon 27 maçta 7 gol+1 asist üretti. Genç forvet, "Böyle büyük bir camiaya olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım iki taraf için de iyi olur" dedi. Fırtına, Balıkesirspor'un Udinese'den kiraladığı Aly Malle ile de ilgileniyor.

  1. 28.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anıl'ı da kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA