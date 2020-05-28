Anıl'ı da kaptı
20 yaşındaki forvet ile 4 yıllık kontrat yapıldı. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Anıl, “Artık gollerimi Trabzon için atacağım” dedi
Bordo-mavililer bir süredir transferi için uğraş verdiği Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine bağladı. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile önceki gün İstanbul'da bir araya gelerek el sıkışan Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Anıl'ın Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Dağlı, Trabzonspor'dan 2 milyon lira bonservis bedeli ile bir sonraki satıştan yüzden 10 pay alacaklarını belirtti.
ALY MALLE'YE GÖZALTI
Rahmi Anıl'ın atacağı gole göre Balıkesir'e 1 milyon TL de bonus verilecek. Santrfor oynayan 2000 doğumlu Anıl, bu sezon 27 maçta 7 gol+1 asist üretti. Genç forvet, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım iki taraf için de iyi olur" dedi. Fırtına, Balıkesirspor'un Udinese'den kiraladığı Aly Malle ile de ilgileniyor.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Anıl'ı da kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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