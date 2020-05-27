Trabzonspor'da harekat başladı! 4 imza birden
Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağlayarak ilk takviyesini gerçekleştiren Trabzonspor, iç transfere yöneldi. Trabzon’a giden Başkan Ahmet Ağaoğlu; kaptan Jose Sosa, sol bek Filip Novak, stoper Majid Hosseini ve sağ bek Joao Pereira ile masaya oturup yeni anlaşmaları imzalatacak.
Karadeniz devinde sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Sosa, Novak, Hosseini ve Pereira ile yola devam edilecek. Uzun zamandır gündemi meşgul eden bu konuya, Trabzon'a gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat nokta koyacak. İlk olarak Sosa ile görüşecek Ağaoğlu'nun Arjantinli maestro ile iki yıllık sözleşme için anlaşmaya varması bekleniyor. Sosa ile maddi sorunların olmadığı ve iki tarafın da imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kalmaya sıcak bakan bir diğer isim sol bek Novak. Çekyalı savunmacı ile de 2+1 senelik sözleşme imzalanması amaçlanıyor. 36 yaşındaki sağ bek Pereira'ya da bir yıllık daha mukavele teklif edilecek
TEK DÜŞÜNCE ŞAMPİYONLUK
Portekizli oyuncu maç başı ücretle forma giymeyi kabul ederse bir sezon daha kalacak. Ayrıca sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan fakat bir yıllık opsiyonu daha bulunan Hosseini ile de yeni sözleşme imzalanacak. İranlı stoperin opsiyonu kullanılacak. Hosseini'ye yıllık 600 bin euro ödenecek. Bu dört futbolcu ile de anlaşmayı planlayan Ağaoğlu, "Artık sözleşme konularını bir kenara bırakmak ve herkesin içini rahatlatmak istiyoruz. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Bu tür konuları gündemi meşgul etmemeli. Bu sebeple gereken adımları hızlıca atacak ve sezon sonu kupayı kaldıracağız" dedi.
- 27.5.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da harekat başladı! 4 imza birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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