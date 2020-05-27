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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'da harekat başladı! 4 imza birden

Trabzonspor'da harekat başladı! 4 imza birden

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağlayarak ilk takviyesini gerçekleştiren Trabzonspor, iç transfere yöneldi. ’a giden Başkan ; kaptan Jose Sosa, sol bek Filip Novak, stoper Majid ve sağ bek Joao ile masaya oturup yeni anlaşmaları imzalatacak.

devinde sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Sosa, Novak, ve ile yola devam edilecek. Uzun zamandır gündemi meşgul eden bu konuya, 'a gelen Başkan bizzat nokta koyacak. İlk olarak Sosa ile görüşecek Ağaoğlu'nun Arjantinli maestro ile iki yıllık sözleşme için anlaşmaya varması bekleniyor. Sosa ile maddi sorunların olmadığı ve iki tarafın da imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kalmaya sıcak bakan bir diğer isim sol bek Novak. Çekyalı savunmacı ile de 2+1 senelik sözleşme imzalanması amaçlanıyor. 36 yaşındaki sağ bek Pereira'ya da bir yıllık daha mukavele teklif edilecek

TEK DÜŞÜNCE ŞAMPİYONLUK

Portekizli oyuncu maç başı ücretle forma giymeyi kabul ederse bir sezon daha kalacak. Ayrıca sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan fakat bir yıllık opsiyonu daha bulunan Hosseini ile de yeni sözleşme imzalanacak. İranlı stoperin opsiyonu kullanılacak. Hosseini'ye yıllık 600 bin euro ödenecek. Bu dört futbolcu ile de anlaşmayı planlayan Ağaoğlu, "Artık sözleşme konularını bir kenara bırakmak ve herkesin içini rahatlatmak istiyoruz. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Bu tür konuları gündemi meşgul etmemeli. Bu sebeple gereken adımları hızlıca atacak ve sezon sonu kupayı kaldıracağız" dedi.

  1. 27.5.2020
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