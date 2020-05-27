Son dakika haberi | Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi!

Rahmi Anıl Başaran'ı 'a bildirdi!

Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi!

lideri , forması giyen 20 yaşındaki forvet Rahmi Anıl Başaran ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren , ilk takviyesini gerçekleştirdi. Fırtına, 'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Transferle ilgili bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Balıkesirspor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 20:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA