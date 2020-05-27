Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk takviyesini gerçekleştirdi. Fırtına, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transferle ilgili bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:



"Balıkesirspor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."