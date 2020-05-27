Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi!
Süper Lig lideri Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen 20 yaşındaki forvet Rahmi Anıl Başaran ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ilk takviyesini gerçekleştirdi. Fırtına, Balıkesirspor'un 20 yaşındaki golcü oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Transferle ilgili bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Balıkesirspor Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Rahmi Anıl Başaran'ın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 20:00
- Trabzonspor Rahmi Anıl Başaran'ı KAP'a bildirdi!
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