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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son aday Malle

Son aday Malle

Genç futbolculara yönelen , ’de forma giyen Malle’yi istiyor.

Bir yandan ekstra sezon için hazırlıklarını sürdüren , bir yandan da takımı genç ve gelecek vaat eden isimlerle güçlendirmenin yollarını arıyor. Bordo-mavili ekibin gündemine gelen son aday ise 'da forma giyen … Bu sezon 1. Lig'de başarılı bir performans gösteren 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden ekibinin, Udinese ile temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi. Trabzonspor, Aly Malle'yi İtalyan kulübünden satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in eski takım arkadaşı Ali Tandoğan'dan da olumlu rapor aldığı ve Trabzonspor'un oyuncuya yöneldiği ifade edildi.

  1. 27.5.2020
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