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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Salih’e geçmiş olsun ziyareti

Salih’e geçmiş olsun ziyareti

Sezon başında Altınordu'dan edilen 'ya geçtiğimiz hafta izin verilmişti.

Sezon başında Altınordu'dan edilen 'ya geçtiğimiz hafta izin verilmişti. Yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı kilo kaybeden ve 'un Görele ilçesindeki evinde dinlenen Salih'i Başkan Ahmet Ağaoğlu ziyaret etti. 'dan Ordu-Giresun havalimanına giden, oradan da karayolu ile 'a doğru yola çıkan Başkan Ağaoğlu, yol üstündeki Salih'e uğrayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

  1. 27.5.2020
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