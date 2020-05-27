Salih’e geçmiş olsun ziyareti

Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Salih Kavrazlı'ya geçtiğimiz hafta izin verilmişti. Yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı kilo kaybeden ve Giresun'un Görele ilçesindeki evinde dinlenen Salih'i Başkan Ahmet Ağaoğlu ziyaret etti. İstanbul'dan Ordu-Giresun havalimanına giden, oradan da karayolu ile Trabzon'a doğru yola çıkan Başkan Ağaoğlu, yol üstündeki Salih'e uğrayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.