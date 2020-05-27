Ndiaye dünden razı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ndiaye dünden razı

Ndiaye dünden razı

Ndiaye dünden razı

'unStoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi.

'unStoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun bonuslarla birlikte 8 milyon euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük. Bordo-mavili yönetimin, Senegalli orta sahadan, İngiliz kulübüyle bizzat kendisinin görüşerek bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlık yapmasını talep ettiği öğrenildi.

  1. 27.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ndiaye dünden razı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA