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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Gençleştirme operasyonu

Gençleştirme operasyonu

, transferde rotasını belirledi. Yüksek bedeli ödeme dönemini kapatan bordo-mavili kulüp mali açıdan düzlüğe çıkmak için kendi yıldızlarını üretecek.

, transferde rotasını belirledi. Yüksek bedeli ödeme dönemini kapatan bordo-mavili kulüp mali açıdan düzlüğe çıkmak için kendi yıldızlarını üretecek. Altyapıda yer alan oyuncuların yanı sıra gelecek vadeden isimlerle temaslarını sürdüren devi, bu alanda titiz bir çalışma yürütüyor.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜRÜLECEK

Bu sezon Avrupa'da istediği sonuçları alamasa da genç oyuncularını yakından görme fırsatı yakalayan Fırtına, 22.5 yaş ortalamasıyla mücadele etti. 25 yaş ortalamasıyla mücadele ettiği 'de ise önümüzdeki sezondan itibaren 23-24 yaş ortalamasına çekmeyi hedefliyor.

  1. 27.5.2020
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