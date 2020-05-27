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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Favorim Trabzonspor

Futbola ara verilen içinde bulunduğumuz dönemde spor otoritelerinin yanı sıra Avrupa'da oynayan Türk oyuncular da şampiyonlukta favorilerini olarak gördüklerini ifade ediyor.

Futbola ara verilen içinde bulunduğumuz dönemde spor otoritelerinin yanı sıra Avrupa'da oynayan Türk oyuncular da şampiyonlukta favorilerini olarak gördüklerini ifade ediyor. Everton forması giyen , 'deki şampiyonluk favorisini açıkladı. Milli oyuncu, "Benim şampiyonluk favorim Trabzonspor" dedi.

  1. 27.5.2020
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