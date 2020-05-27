Futbola ara verilen içinde bulunduğumuz dönemde spor otoritelerinin yanı sıra Avrupa'da futbol oynayan Türk oyuncular da şampiyonlukta favorilerini Trabzonspor olarak gördüklerini ifade ediyor. Everton forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı. Milli oyuncu, "Benim şampiyonluk favorim Trabzonspor" dedi.