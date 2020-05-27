En iyisi biziz

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Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs sürecinde kulüp olarak en büyük avantajlarının iki yıl önce başlattıkları yeniden yapılanma süreci olduğunu söyledi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs sürecinde kulüp olarak en büyük avantajlarının iki yıl önce başlattıkları yeniden yapılanma süreci olduğunu söyledi. Trabzonspor olarak bir süredir zaten kendi ekonomik krizlerinin üstesinden gelmeye çalıştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Biz kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen oluşturabilmek için zaten altyapımıza yönelmiştik" dedi. Ağaoğlu, şu anda şartlar içinde en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunun da altını çizerken, "Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendine kendine yetebilmenin yollarını arıyor" ifadesini kullandı.
- 27.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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