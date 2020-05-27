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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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5’inci test ve kamp

5’inci test ve kamp

Bordo-mavili kulüp bugün beşinci kez koronavirüs testine giriyor.

Bordo-mavili kulüp bugün beşinci kez koronavirüs testine giriyor. Daha önce yapılan dört testten de pozitif vakaya rastlanmayan 'da yine aynı sonuç alınması bekleniyor. devinde testlerin negatif çıkması halinde kalan 8 maçın başlaması öncesinde 1 haftalık kampa girileceği belirtildi. Bilindiği üzere , 'de liglerin 12 Haziran tarihinde başlayacağını açıklamıştı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımı sıkı bir kamp programına alıp, lige fırtına gibi girmenin hesaplarını yapıyor.

  1. 27.5.2020
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