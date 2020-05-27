5’inci test ve kamp

Bordo-mavili kulüp bugün beşinci kez koronavirüs testine giriyor. Daha önce yapılan dört testten de pozitif vakaya rastlanmayan Trabzonspor'da yine aynı sonuç alınması bekleniyor. Karadeniz devinde testlerin negatif çıkması halinde kalan 8 maçın başlaması öncesinde 1 haftalık kampa girileceği belirtildi. Bilindiği üzere TFF, Türkiye'de liglerin 12 Haziran tarihinde başlayacağını açıklamıştı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımı sıkı bir kamp programına alıp, lige fırtına gibi girmenin hesaplarını yapıyor.