Hüseyin Çimşir'e sürpriz doğum günü! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir'e sürpriz doğum günü!

'e sürpriz !

Hüseyin Çimşir'e sürpriz doğum günü!

lideri , 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Günü çift idmanla tamamlayan bordo-mavililerin akşam antrenmanı öncesinde 41 yaşına basan 'in kutlandı.

hazırlıklarını sürdüren 'un akşam idmanı öncesinde, 'e sürpriz yapıldı.

'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e yeni yaşında mutluluk diledi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 26.05.2020
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