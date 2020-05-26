Hüseyin Çimşir'e sürpriz doğum günü!
Süper Lig lideri Trabzonspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Günü çift idmanla tamamlayan bordo-mavililerin akşam antrenmanı öncesinde 41 yaşına basan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in doğum günü kutlandı.
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un akşam idmanı öncesinde, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e sürpriz doğum günü yapıldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e yeni yaşında mutluluk diledi.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 26.05.2020
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