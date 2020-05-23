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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Uğurcan: Çıkarız oynarız

Uğurcan: Çıkarız oynarız

Bordo-mavili ekibin kalecisi , koronavirüs arasında çok iyi çalıştıklarını söyledi.

Bordo-mavili ekibin kalecisi , koronavirüs arasında çok iyi çalıştıklarını söyledi. Başarılı eldiven "Çıkar oynarız. Zirvedeyiz. Sezonu da şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Ayrıca 'nı da hedefliyoruz. Çifte kupa harika olur" ifadelerini kullandı.
  1. 23.5.2020
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