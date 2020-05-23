Trabzonspor'dan Serdar Gürler atağı
Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Göztepe’de kiralık oynayan 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir harekat başlattı. Bordo-mavililer, Huesca’dan fiyat istedi. İşte detaylar...
Fırtına gelecekte yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasına karşılık gardını aldı, yerli yıldızlara yöneldi. Bordo-mavili ekibin gündemindeki isim Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in "Mutlaka alalım" dediği 28 yaşındaki hücum oyuncusu için yönetim de ikinci kez hareket geçti. Karadeniz temsilcisi, Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ile temas kurdu.
Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği Serdar Gürler de kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncu bu konuda Huesca yönetiminden makul bir fiyat belirlemelerini talep ediyor. Trabzonspor'un İspanyol temsilcisine maksimum 400 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Serdar Gürler bu sezon Göztepe formasıyla fırtına gibi esiyor. Ligde 22 maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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