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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor Fırtına'dan transfer atağı! Çimşir "mutlaka alalım" dedi

'dan atağı

Trabzonspor'dan Serdar Gürler atağı

Son dakika haberleri... Trabzonspor, ’de kiralık oynayan 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir harekat başlattı. Bordo-mavililer, ’dan fiyat istedi. İşte detaylar...

Fırtına gelecekte yabancı sayısının kademeli olarak azaltılmasına karşılık gardını aldı, yerli yıldızlara yöneldi. Bordo-mavili ekibin gündemindeki isim 'de kiralık olarak forma giyen . 'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in "Mutlaka alalım" dediği 28 yaşındaki hücum oyuncusu için yönetim de ikinci kez hareket geçti. temsilcisi, Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran ile temas kurdu.

Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamak istediği Serdar Gürler de kariyerini 'de devam ettirmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncu bu konuda Huesca yönetiminden makul bir fiyat belirlemelerini talep ediyor. Trabzonspor'un İspanyol temsilcisine maksimum 400 bin euro'luk bir bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Serdar Gürler bu sezon Göztepe formasıyla fırtına gibi esiyor. Ligde 22 maçta 6 gol attı, 5 asist yaptı.

  1. 23.5.2020
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