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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Trabzonspor ‘Tertemiz şampiyonluk’

şampiyonluk’

‘Tertemiz şampiyonluk’

, sezonuyla ilgili 'ye kısa bir cevap verdi.

, sezonuyla ilgili 'ye kısa bir cevap verdi. Bordo-mavililerin Twitter hesabından Fırtına'nın Devler Ligi'nde İnter ile oynadığı maçtan bir video paylaşıldı ve ", Şampiyonlar Ligi'ne gider. şampiyonluk. Sekizinci kuşatma" etiketleri eklendi. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.
  1. 23.5.2020
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