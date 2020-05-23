İdmana devam

Trabzonspor dünü çift antrenmanla geçirdi. Bordo-mavili ekibin teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmasının ilk seansında oyuncular kuvvet antrenmanı yaptı. İkinci bölümde ise daha çok taktik idmanlara ağırlık verildi.

YAKIN TAKİP

Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir sakatlığı bulunan Sörloth ile yakından ilgileniyor. Genç hoca fizyoterapistler eşliğinde kuvvetlendirme antrenmanı yapan Norveçli yıldızın idmanlarını yakından izliyor.