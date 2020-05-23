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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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İdmana devam

İdmana devam

dünü çift antrenmanla geçirdi. Bordo-mavili ekibin yönetimindeki çalışmasının ilk seansında oyuncular kuvvet antrenmanı yaptı.

dünü çift antrenmanla geçirdi. Bordo-mavili ekibin yönetimindeki çalışmasının ilk seansında oyuncular kuvvet antrenmanı yaptı. İkinci bölümde ise daha çok taktik idmanlara ağırlık verildi.

YAKIN TAKİP
Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir sakatlığı bulunan Sörloth ile yakından ilgileniyor. Genç hoca fizyoterapistler eşliğinde kuvvetlendirme antrenmanı yapan Norveçli yıldızın idmanlarını yakından izliyor.

  1. 23.5.2020
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