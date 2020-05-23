İdmana devam
Trabzonspor dünü çift antrenmanla geçirdi. Bordo-mavili ekibin teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmasının ilk seansında oyuncular kuvvet antrenmanı yaptı.
Trabzonspor dünü çift antrenmanla geçirdi. Bordo-mavili ekibin teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmasının ilk seansında oyuncular kuvvet antrenmanı yaptı. İkinci bölümde ise daha çok taktik idmanlara ağırlık verildi.
YAKIN TAKİP
Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir sakatlığı bulunan Sörloth ile yakından ilgileniyor. Genç hoca fizyoterapistler eşliğinde kuvvetlendirme antrenmanı yapan Norveçli yıldızın idmanlarını yakından izliyor.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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