En iyi biziz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor En iyi biziz

En iyi biziz

En iyi biziz

Ağaoğlu, toplantısı sonrası ile görüştü. “En iyi olduğumuzu herkese göstereceğiz” dedi.

'da başkan 'nun toplantısının ardından teknik direktör ve kurmaylarıyla bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ağaoğlu'nun "Ligler 12 Haziran'da başlıyor: Biz lideriz ve kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Rakiplerimizden çok daha iyi olduğumuzu herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MORAL VERECEK
Koronavirüs sebebiyle başkan Ahmet Ağaoğlu uzun süredir 'daydı. Seyahat yasağının kalkmasıyla beraber bordo-mavili kulübün başkanı kısa süre içinde soluğu 'da alacak. Ağaoğlu hem 'de kalan 8 hafta öncesi takıma moral-motivasyon yükleyecek hem de Sosa ve Novak başta olmak üzere görüşmelerini bizzat yürütecek.
Başkan Ağaoğlu, seyahat yasağı sonrası Trabzon'a gidecek. İç transfere yönelecek
  1. 23.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En iyi biziz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA