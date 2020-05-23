En iyi biziz
Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Hüseyin Çimşir ile görüştü. “En iyi olduğumuzu herkese göstereceğiz” dedi.
MORAL VERECEK
Koronavirüs sebebiyle başkan Ahmet Ağaoğlu uzun süredir İstanbul'daydı. Seyahat yasağının kalkmasıyla beraber bordo-mavili kulübün başkanı kısa süre içinde soluğu Trabzon'da alacak. Ağaoğlu hem Süper Lig'de kalan 8 hafta öncesi takıma moral-motivasyon yükleyecek hem de Sosa ve Novak başta olmak üzere transfer görüşmelerini bizzat yürütecek.
Başkan Ağaoğlu, seyahat yasağı sonrası Trabzon'a gidecek. İç transfere yönelecek
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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