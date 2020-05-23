Anıl resmen Trabzonspor’da - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Anıl resmen Trabzonspor’da

Anıl resmen ’da

Anıl resmen Trabzonspor’da

'nin 'ta ilk kez Fotomaç'tan öğrendiği transferi resmiyete dökülüyor.

'nin 'ta ilk kez Fotomaç'tan öğrendiği transferi resmiyete dökülüyor. Bordo-mavili ekibin ile görüşmeleri olumlu sonuçlandı, müjdeli haberi kırmızı-beyazlı ekibin başkanı Kadir Dağlı verdi. Dağlı "Anıl Başaran için , , ve ile görüştük. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Transferi bayramdan sonra resmiyet kazanacak. Bu sezon 6 maç daha bizimle olacak. Sonra nasipse Trabzon'a gidecek" diye konuştu.

'FAYDALI OLUR'
Altay'ın hocası Ali Tandoğan, Radyospor'a konuştu, Balıkesirspor'dan eski oyuncusu Anıl Başaran için Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ile görüştüğünü belirtti. Tandoğan "Anıl çok iyi bir golcü. 20 yaşında ve çabuk öğreniyor. Faydalı olur" dedi. Genç hoca, Fırtına'nın istediği Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı da övdü.

  1. 23.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anıl resmen Trabzonspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA