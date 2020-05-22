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22 Mayıs 2020, Cuma
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'dan 'a "geçmiş olsun" mesajı

Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

  1. 22.05.2020
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