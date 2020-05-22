Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı
Trabzonspor Kulübü, futbolcu ve personelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Geçmiş olsun | Yapılan COVID-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan Btc Türk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/DTEcququrT— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal?? (@Trabzonspor) May 22, 2020
- 22.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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