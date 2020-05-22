Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Geçmiş olsun | Yapılan COVID-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan Btc Türk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/DTEcququrT — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal?? (@Trabzonspor) May 22, 2020