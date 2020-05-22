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22 Mayıs 2020, Cuma
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Sosa ve Sörloth lige hazır olacak

Sosa ve Sörloth lige hazır olacak

ekibinin lokomotif oyuncularından ve 'un sakatlıkları bulunuyor. Ancak sağlık heyeti iki oyuncu için de korkulacak bir durum olmadığını belirtti. ve süper golcü Sörloth, liglerin başlayacağı 'a kadar tamamen hazır olacak.

ekibinin lokomotif oyuncularından ve 'un sakatlıkları bulunuyor. Ancak sağlık heyeti iki oyuncu için de korkulacak bir durum olmadığını belirtti. ve süper golcü Sörloth, liglerin başlayacağı 'a kadar tamamen hazır olacak.
  1. 22.5.2020
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